«الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة خلال 24 ساعة

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد المدن التي سجلت أعلى وأقل درجة حرارة اليوم الجمعة.

وأبان المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن “الدمام” سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة حيث سجلت 51 درجة مئوية.

– الدمام 51

– الأحساء 47.9

– القيصومة 49

– حفر الباطن 49

– رفحاء 45

– عرفة 45

– شرورة 44

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات مناطق (جازان، عسير)، كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.