«المرور» يحذر من استخدام الجوال والتصوير أثناء القيادة.. مخالفة تستحق العقوبة

تواصل – فريق التحرير:
حذرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الجوال والتصوير أثناء القيادة، وأكدت أن ذلك مخالفة تستحق العقوبة.
وقالت إدارة المرور عبر حسابها في “تويتر”: استخدام الهاتف الجوال والتصوير أثناء القيادة يُعرّض قائد المركبة ومستخدمي الطريق للخطر.
وأضافت : “كما أنه يُعد مخالفة مرورية، واحذر من الخطر ولا توثقه”.
استخدام الهاتف الجوال والتصوير أثناء القيادة يعرض قائد المركبة ومستخدمي الطريق للخطر، كما أنه يُعد مخالفة مرورية#المرور_السعوديpic.twitter.com/8311Wt8BnK
— المرور السعودي (@eMoroor)August 13, 2021