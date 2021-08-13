«المرور» يحذر من استخدام الجوال والتصوير أثناء القيادة.. مخالفة تستحق العقوبة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الجوال والتصوير أثناء القيادة، وأكدت أن ذلك مخالفة تستحق العقوبة.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها في “تويتر”: استخدام الهاتف الجوال والتصوير أثناء القيادة يُعرّض قائد المركبة ومستخدمي الطريق للخطر.

وأضافت : “كما أنه يُعد مخالفة مرورية، واحذر من الخطر ولا توثقه”.