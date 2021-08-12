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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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انقطاع الخدمة في حي الشاطئ بجدة.. و«شركة الكهرباء» تعلق

انقطاع الخدمة في حي الشاطئ بجدة.. و«شركة الكهرباء» تعلق
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تواصل – فريق التحرير:

علقت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، على انقطاع التيار الكهربائي بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

وقالت الشركة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إن الفرق الفنية الميدانية تعمل الآن على استبدال محطة التوزيع الفرعيه والتي تغذي بعض المشتركين في حي الشاطئ بـ #جدة ؛ لإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وتابعت الشركة في بيانها: “الشركة تعتذر لمشتركيها الكرام في الحي، عن هذا الخلل الطارئ الخارج عن الإرادة”.

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