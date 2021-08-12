انقطاع الخدمة في حي الشاطئ بجدة.. و«شركة الكهرباء» تعلق

تواصل – فريق التحرير:

علقت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، على انقطاع التيار الكهربائي بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

وقالت الشركة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إن الفرق الفنية الميدانية تعمل الآن على استبدال محطة التوزيع الفرعيه والتي تغذي بعض المشتركين في حي الشاطئ بـ #جدة ؛ لإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وتابعت الشركة في بيانها: “الشركة تعتذر لمشتركيها الكرام في الحي، عن هذا الخلل الطارئ الخارج عن الإرادة”.