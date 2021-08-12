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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الأمن البيئي»: السيطرة على أسد في أحد أحياء الرياض (فيديو)

«الأمن البيئي»: السيطرة على أسد في أحد أحياء الرياض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

صـرح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي بأن القوات باشرت بلاغا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن وجود أحد الحيوانات المفترسة (أسد)، مقيد بعمود في حي سـكني بمدينة الرياض، وبمباشرة البلاغ تم التعامل معه لتحييد خطره عـن سـكان الحي بمشـاركة الدوريات الأمنية والتنسيق مـع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقله إلى مركز الإيواء. وأكد الرائد المالكي أن العمل يجري لمعرفة من قام بذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المالكي أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (بما في ذلك اقتناؤها) يعتبر من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، حاثا الجميع على الإبلاغ عن حالات استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو عرض أو اقتناء أي كائنات فطرية أو إكثارها على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

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