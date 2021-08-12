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توظيف 3 آلاف من مستفيدي الضمان في الرياض والمحافظات التابعة

توظيف 3 آلاف من مستفيدي الضمان في الرياض والمحافظات التابعة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإحصائية السنوية الصادرة عن إدارة الضمان الاجتماعي بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن مكاتب الضمان التابعة لها تمكنت من توظيف ما يقارب من 3 آلاف حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها خلال العام الهجري المنصرم 1442هـ.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي أن مكاتب الضمان في المنطقة قدمت خلال المدة نفسها فرص التدريب لـ4300 مستفيد ومستفيدة وعقدت الشراكات مع 53 جهة مثل شركات القطاع الخاص والمستشفيات ومصانع العطور والمواد الغذائية، لتقديم الفرص التدريبية والوظيفية لمستفيدي الضمان، إلى جانب العروض والرعاية الصحية والخصومات وبعض الخدمات الأخرى.

وأضاف أنه تم مؤخراً البدء في توفير دعم للمشاريع الصغيرة للمستفيدين ضمن إطار الجهود التي تبذلها الوزارة مع كافة مستفيديها، لتمكينهم من الاستقلال المادي والاعتماد على الذات.

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