بدءاً من هذا الموعد..«الطيران المدني» تلغي التباعد في الرحلات الداخلية بشرط التحصين

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة للطائرات في الرحلات الجوية الداخلية.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكدت أنه يشترط أن يكون جميع الركاب مكتملي التحصين بجرعتينن ويُستثنى من شرط التحصين الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح كالفئة العمرية أقل من 12 سنة أو الحالات الصحية المستثناة، وفقًا لما تصدره وزارة الصحة أو هيئة الصحة العامة “وقاية”.

وشددت على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية الواردة في بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من “وقاية”، ولبس الكمامة.