مراقبو «التجارة».. عين تحرس المجتمع من «كورونا» وانتشار الغش التجاري (تقرير)

تواصل – فريق التحرير:

يبذل مراقبو وزارة التجارة جهود مضنية من أجل حفظ صحة وسلامة المواطن والمقيم بالمملكة ، من خلال تتبع من تسول له نفسه العبث بالأمن الغذائي ، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت التجارية والاقتصادية ، والتأكد من تلقي الموظفين والعاملين بتلك المنشآت للقاح “كورونا”.

وخلال الفترة الماضية، أثمرت جهود مراقبي وزارة التجارة عن الكشف عن العديد من عمليات الغش التجاري وخاصة فيما يتعلق بالتلاعب بأرواح الناس، وكان آخرها ، عندما ضبطت الوزارة معملاً في مدينة الدمام، تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية، تتم صناعتها يدوياً والادعاء بأنها منتجات مستوردة.

وكشفت «التجارة» أنه تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية، وتم إغلاق المستودع وضبط المخالفين القائمين عليه وإحالتهم للجهات المختصة.

التشهير بالمخالفين

على جانب آخر ، شهرت وزارة التجارة بمالكة مؤسسة تختص في تجارة الأدوات الصحية والكهربائية بمحافظة الأحساء إثر صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعد ضبط 997 منتج إنارة مغشوشًا وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة معروضة للبيع.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة.

حقوق المستهلكين

وتؤكد وزارة “التجارة” على حماية وحفظ حقوق المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، مع التشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط :https://mc.gov.sa/C-appأو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.​

ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية

كما قامت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة تبوك بإغلاق منشاة تجارية كبرى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”.

وفي التفاصيل، رصدت الوزارة اعلانا لأحد المشاهير على “سناب شات” يدعو فيه لحضور افتتاح احدى المنشآت التجارية، ما أدى إلى تزاحم كبير داخل وخارج المنشأة.

وعلى الفور باشرت الوزارة بالتعاون مع فرع وزارة الصحة وشرطة منطقة تبوك الموقع المذكور، حيث تم رصد العديد من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”، وعليه تم اغلاق المنشاة واستدعاء مالكها والمعلن لإكمال الإجراءات النظامية.

وتشدد وزارة التجارة على أهمية التزام المنشآت التجارية والأسواق بمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة، ومنها منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، وفي حال رصد أي تجاوز يتم إيقاع أقصى العقوبات النظامية بحق المخالفين.

أكثر من 24 ألف زيارة تفتيشية أسبوعياً

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 24,592 زيارة تفتيشية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري ، لمراقبة مدى التزام المنشآت التجارية، ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 791 مخالفة فورية، تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”.

وأكّدت التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية، ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين، الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، حيث يشترط إظهار حالة كافة المتسوقين، حسب الحالة في تطبيق “توكلنا” بحيث تكون (محصّن بجرعتين) أو ( محصّن جرعة أولى) أو (محصّن متعافي).

وترصد الوزارة بالإضافة إلى مخالفة دخول غير المحصنين كذلك عدم إلزام المتسوقين بلبس الكمام، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.، وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتؤكّد وزارة “التجارة” مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية، والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.