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«مكافحة المخدرات»: الإطاحة بـ4 باكستانيين لحيازتهم أكثر من 81 ألف قرص مخدر

«مكافحة المخدرات»: الإطاحة بـ4 باكستانيين لحيازتهم أكثر من 81 ألف قرص مخدر
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي امتهن حيازة الأقراص المخدرة.

وأوضحت “مكافحة المخدرات”  في تغريدة على موقع “تويتر” أنه تم القبض على 4 مقيمين في منطقة الرياض، بتهمة حيازة أقراص مخدرة خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأشار المتحدث الرسمي للمديرية، الرائد محمد النجيدي، إلى أن المتهمين من الجنسية الباكستانية، وعُثر بحوزتهم على 81.6 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مشيراً إلى أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم للنيابة العامة.

 

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