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«الأمن العام» يضبط عدداً من الجناة تورطوا بجرائم تحرش وسرقة ونصب واحتيال

«الأمن العام» يضبط عدداً من الجناة تورطوا بجرائم تحرش وسرقة ونصب واحتيال
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن العام من كشف ملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في العديد من المناطق خلال الفترة الماضية، حيث تم القبض على 29 شخصاً في مكة المكرمة، منهم 10 مواطنين و15 مقيماً من الجنسيات اليمنية والمصرية والباكستانية والبنجلادشية ونازح، ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب، حيث ضُبط بحوزتهم ما يقارب 60 مليون ريال و101 كجم من الذهب تُقدّر قيمتها بـ 21 مليون ريال.

كما تم القبض على 8 أشخاص، 3 مواطنين و3 مقيمين مصريين ومقيم هندي وآخر باكستاني في الرياض، وذلك لارتكابهم 100 عملية نصب واحتيال عبر منصات إلكترونية تنتحل صفة هيئات حكومية.

كما تم القبض على 3 مواطنين بالخرج، بعد ظهورهم في مقطع فيديو أثناء تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام، واعتدى عليها بالضرب ثم هرب من الموقع، كما تم القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

وفي مكة المكرمة تم القبض على 3 مقيمين من الجنسية الفلسطينية لتورطهم في سرقة تجهيزات كهربائية لمرافق عامة قُدّرت قيمتها بـ 200 ألف ريال.

 

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