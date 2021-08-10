الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التعليم»: توزيع أكثر من 71 مليون كتاب على المدارس استعداداً للعام الدراسي

«التعليم»: توزيع أكثر من 71 مليون كتاب على المدارس استعداداً للعام الدراسي
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة توزيع أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي على المدارس، بعد طباعتها وترحيلها من قبل الوزارة منذ وقت مبكر؛ استعداداً لبداية العام الدراسي.

وأوضحت المتحدثة الرسمية للتعليم العام ابتسام الشهري أن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة للعودة الحضورية في العام الدراسي المقبل، حيث تم الانتهاء -منذ وقت مبكر- من مراحل تصميم المقررات الدراسية لجميع المراحل، ومراجعتها، واعتمادها، واستكمال طباعتها، ومتابعة ترحيلها وفق خطة زمنية محددة.

وأشارت إلى أن الوزارة -بالتنسيق مع إدارات التعليم- تواصل خطتها لتوزيع الكتب الدراسية قبل بدء الدراسة في 29 أغسطس الجاري، والالتزام خلال عمليات التوزيع في المدارس بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وجميع منسوبي المدارس، مؤكدةً التزام الوزارة بالخط الزمني لتسليم الكتب وتحديد مواعيد وطرق تسلّمها وتوزيعها.

يُذكر أن الكتب الدراسية تتضمن المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.

مواد ذات صلة

«التعليم الجامعي»: 87% من طلاب وطالبات الجامعات بالمملكة محصنون

«التعليم الجامعي»: 87% من طلاب وطالبات الجامعات بالمملكة محصنون

«التعليم»: مليار ريال لصيانة ونظافة المباني المدرسية استعداداً للعودة الحضورية

«التعليم»: مليار ريال لصيانة ونظافة المباني المدرسية استعداداً للعودة الحضورية

بمشاركة 3 وزارات.. تعرّف على أبرز القضايا التي سيناقشها مؤتمر «الصحة» اليوم

بمشاركة 3 وزارات.. تعرّف على أبرز القضايا التي سيناقشها مؤتمر «الصحة» اليوم

«التعليم»: عودة المشرفين والإداريين غداً للمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد

«التعليم»: عودة المشرفين والإداريين غداً للمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>