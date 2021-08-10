ارتفاع مخالفات الإجراءات الاحترازية .. إهمال أم عدم وعي بخطورة كورونا؟ (تقرير)

تواصل – فريق التحرير:

تساؤلات عديدة بشأن أسباب ارتفاع مخالفات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في العديد من المناطق، لاسيما في العاصمة الرياض رغم جهود وزارة الصحة ووزارة الداخلية وغيرهما من القطاعات لنشر الوعي بشأن خطورة مخالفة الإجراءات الوقائية.

والتساؤل الذي يفرض نفسه هو لماذا ترتفع مخالفات الإجراءات الاحترازية رغم الحملات التوعوية بشأن الالتزام بالتباعد، والازدحام وارتداء الكمامة والاهتمام بالتعقيم؟ وربما يرجع ذلك إلى نقص الوعي لدى البعض بشأن خطورة مخالفة الإجراءات الوقائية، وخطورة ذلك على المجتمع، بل إن البعض قد ينخدع بالشائعات التي تقلل من خطر كورونا أو تشكك في اللقاحات المعتمدة للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

• الرياض تتصدر المخالفات

كشفت وزارة الداخلية الأيام الماضية، عن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (21967) مخالفة وذلك للفترة من 22 / 12 / 1442هـ حتى 28 / 12 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(7214)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3022)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2189)، ومنطقة القصيم بـ(2119)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1836)، ومنطقة حائل بـ(1818)، ومنطقة الجوف بـ(1331)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(666)، ومنطقة تبوك بـ(541)، ومنطقة الباحة بـ(334)، ومنطقة جازان بـ(316)، ومنطقة عسير بـ(314)، ومنطقة نجران بـ(267).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

• حملة وزارة الصحة “لا يخدعونك”

وفي هذا السياق بدأت وزارة الصحة قبل أيام تنفيذ حملة توعوية تحت شعار “#لا_يخدعونك” تستهدف التحذير من الشائعات حول لقاحات كورونا مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتتضمن الحملة مقطعا تثقيفيا من خلال الـ”الفيديو” نشرته الوزارة عبر حساب الصحة في “تويتر” ومنصتها التوعوية “عش بصحة” بهدف توعية المجتمع ضد المخادعين الذين يأخذون أنصاف الحقائق ويزورونها لأغراض شخصية، والكشـف عن الخـدع الإعلامــية والبحثــية التي يستخدمها مناهضو اللقاحات وأساليبهم الإعلامية التي يحاولون فيها تزييف الحقائق العلمية بهدف تضليل المجتمع.

‏وتأتي هذه الحملة تواصلا ً لجهود الصحة للتأكيد على مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة.

المعلومات الزائفة لن تنتهي،#لا_يخدعونكpic.twitter.com/HcgDqeD8tK — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)August 8, 2021

• اللقاحات آمنة للوقاية من كورونا

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، حاثةً على أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار، مبينة أن المناعة يبدأ تكوّنها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتُعد الجرعة الثانية منشطة لها.

وأعلنت الوزارة أيضا عن تسجيل (864 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (451) حالة، كما تم تسجيل (12) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (535176 ) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (515,990) حالة.

• مراكز اللقاحات في كل مكان

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

• جرعات اللقاح تتجاوز 30 مليون جرعة

وكشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 30 مليونًا و236 ألفًا و223 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

• لقاح كورونا المعتمدة في المملكة

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

وفي الختام ورغم الجهود المضنية لجميع القطاعات في المملكة التي لم تدخر جهدا في توفير اللقاح للجميع، إلا أن الوعي والمسؤولية الفردية والمجتمعية تبقى العمل الأساسي في تخطي هذه المرحلة، وتجاوز هذه الجائحة بمشيئة الله، والعودة للحياة الطبيعة.