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«البنك المركزي»: المستهلكون أنفقوا أكثر من 9 مليارات ريال خلال أسبوع.. وهذه المدينة تتصدر

«البنك المركزي»: المستهلكون أنفقوا أكثر من 9 مليارات ريال خلال أسبوع.. وهذه المدينة تتصدر
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تواصل – فريق التحرير:

كشف البنك المركزي اعن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي ، وتحديداً في الفترة من الأول من أغسطس وحتى الـ7 من نفس الشهر.

وأوضح البنك المركزي أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 9.02 مليار ريال عبر 105.7 مليون عملية، وانخفضت قيمة العمليات بنسبة 7% مقارنة بالأسبوع السابق له، بفارق نحو 700 مليون ريال.

وأكد البنك المركزي أن  المستهلكين ، أنفقوا على الأطعمة والمشروبات نحو 1.4 مليار ريال، تلاها المطاعم والمقاهي بنحو من 1.3 مليار ريال.

وأنفق المستهلكون نحو 902 مليون ريال على السلع والخدمات المتنوعة، و698 مليون ريال على قطاع الصحة، وأكثر من 593 مليون ريال على الملابس والأحذية، ونحو 589 مليون ريال على محطات الوقود.

كما أنفقوا 524.9 مليون ريال على قطاع النقل، و340.5 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و287.5 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و285.7 مليون ريال على الأثاث، و219.3 مليون ريال على المجوهرات.

فيما أنفق المستهلكون في مدينة الرياض نحو 2.7 مليار ريال، تلتها مدينة جدة بقيمة قاربت الـ 1.5 مليار ريال، كما بلغ إنفاق الدمام 457.8 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ 325.9 مليون ريال، والخبر بأكثر من 294.5 مليون ريال، وبلغ إنفاق مكة المكرمة 251 مليون ريال.

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