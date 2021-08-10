برنامج «ريف»: دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة خلال 60 يوماً

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أكد برنامج “ريف” أنه تتم دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) خلال 60 يوماً عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع بعد التقديم عليه للحصول على الدعم.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج ريف، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف.

وقال البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.