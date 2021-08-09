وظائف شاغرة بعدة تخصصات في جامعة «الأمير مقرن» .. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز توفر وظائف شاغرة لخريجي الدبلوم، البكالوريوس (رجال / نساء) في مجالات الحاسب، تقنية المعلومات – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي علوم حاسب.
2- مطور تطبيقات.
3- مصمم برامج.
4- مصمم قاعدة بيانات.
5- مختبر نظم.
6- محلل بيانات.
7- محلل شبكات.
8- مطور برامج.
9- مصمم حلول أعمال.
10- مهندس برمجيات.
11- مهندس حاسب آلي.
12- اخصائي دعم فني.
13- فني دعم تقنية المعلومات.
14- فني دعم اتصالات.
15- فني دعم برامج.
16- فني صيانة مواقع إلكترونية.
17- فني شبكات تقنية معلومات.
18- فني نظم حاسب آلي.
19- فني عمليات تقنية معلومات.
20- مشرف مدخل بيانات.
المؤهلات والخبرات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الحاسب / تقنية المعلومات.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
تفاصيل التقديم:
– وأوضحت جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز أنه يمكن التقديم عبر تعبئة البيانات في نموذج التوظيف الإلكتروني:
–رابط التقديم: ( اضغط هنا )