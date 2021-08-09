وظائف شاغرة بعدة تخصصات في جامعة «الأمير مقرن» .. رابط التقديم

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أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز توفر وظائف شاغرة لخريجي الدبلوم، البكالوريوس (رجال / نساء) في مجالات الحاسب، تقنية المعلومات – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي علوم حاسب.

2- مطور تطبيقات.

3- مصمم برامج.

4- مصمم قاعدة بيانات.

5- مختبر نظم.

6- محلل بيانات.

7- محلل شبكات.

8- مطور برامج.

9- مصمم حلول أعمال.

10- مهندس برمجيات.

11- مهندس حاسب آلي.

12- اخصائي دعم فني.

13- فني دعم تقنية المعلومات.

14- فني دعم اتصالات.

15- فني دعم برامج.

16- فني صيانة مواقع إلكترونية.

17- فني شبكات تقنية معلومات.

18- فني نظم حاسب آلي.

19- فني عمليات تقنية معلومات.

20- مشرف مدخل بيانات.

المؤهلات والخبرات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الحاسب / تقنية المعلومات.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

تفاصيل التقديم:

– وأوضحت جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز أنه يمكن التقديم عبر تعبئة البيانات في نموذج التوظيف الإلكتروني:

–رابط التقديم: ( اضغط هنا )