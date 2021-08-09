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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تحديد هوية 3 مواطنين في واقعة الاعتداء على امرأة في الخرج والقبض على المعتدي

تحديد هوية 3 مواطنين في واقعة الاعتداء على امرأة في الخرج والقبض على المعتدي
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تواصل – واس:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، تحديد هوية (3) أشخاص في واقعة الاعتداء على امرأة في محافظة الخرج والقبض على المعتدي.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخرج تمكنت من تحديد هوية (3) مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة، وجارٍ استكمال إجراءات القبض على الآخرين.

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