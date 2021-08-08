الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنبيه مهم من «الأمن العام» بشأن فيروس كورونا

تنبيه مهم من «الأمن العام» بشأن فيروس كورونا
0

تواصل – فريق التحرير:

جدد الأمن العام التحذير من تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بفيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنه يعاقب كل من يبث الشائعات حيال فيروس كورونا بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف  ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن (5) سنوات، أو بهما معًا.

 

 

مواد ذات صلة

« إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ».. تلاوة للشيخ «فيصل غزاوي» بالمسجد الحرام

« إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ».. تلاوة للشيخ «فيصل غزاوي» بالمسجد الحرام

«فلكية جدة»: هلال شهر محرم يزين سماء المملكة بعد غروب شمس الغد

«فلكية جدة»: هلال شهر محرم يزين سماء المملكة بعد غروب شمس الغد

«شرطة الرياض»: الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن جرائم النصب والاحتيال عبر منصات إلكترونية

«شرطة الرياض»: الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن جرائم النصب والاحتيال عبر منصات إلكترونية

«الأمن العام» يطيح بقاتل زوجته بحجر ودهسها.. وعصابات النصب والسرقة (فيديو)

«الأمن العام» يطيح بقاتل زوجته بحجر ودهسها.. وعصابات النصب والسرقة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>