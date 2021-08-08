تنبيه مهم من «الأمن العام» بشأن فيروس كورونا

تواصل – فريق التحرير:

جدد الأمن العام التحذير من تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بفيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنه يعاقب كل من يبث الشائعات حيال فيروس كورونا بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن (5) سنوات، أو بهما معًا.