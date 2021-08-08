«الخضيري» مساعداً للرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي

تواصل – فريق التحرير:
أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قراراً بتكليف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري: مساعد الرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي.
ذكرت ذلك وكالة شؤون المسجد النبوي في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم الأحد.
معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و#المسجد_النبوييصدر قراراً بتكليف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري: مساعد الرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي.pic.twitter.com/FvsRaDbur7
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa)August 8, 2021