«الخضيري» مساعداً للرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قراراً بتكليف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري: مساعد الرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي.

ذكرت ذلك وكالة شؤون المسجد النبوي في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم الأحد.