متحدث «الصحة»: المنحى الوبائي لـ«كورونا» مُبشر بالخير وإيجابي (فيديو)

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تواصل- فريق التحرير:

قال متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي: إن 99% ممن هم في الحالات الحرجة في المملكة لم يستكملوا التحصين، مشيرًا إلى أن الجائحة الآن تعتبر جائحة غير المحصنين.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم الأحد، للكشف عن مستجدات كورونا، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في منحنى الإصابات بالفيروس في المملكة والمنحى مبشر بالخير، مشيرًا إلى أن اللقاحات لها أثر كبير في تدني الحالات الحرجة.

ونفى متحدث الصحة، ما تم إشاعته بوقوع وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا هي أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصلت إلى مستويات مميزة.

وأوضح “متحدث الصحة” أن في هذه الحالة يكون انتقالها والتحورات أسرع وأعلى وأخطر وهذا يختلف عن المحصنين الذي يكونون في مأمن من مخاطر الفيروس وشدته.

كما أكد “العبدالعالي” أن معظم الدول التي تقدمت في إعطاء اللقاحات بخطط ومستويات ومرتفعة وعالية تحقق مؤشرات إيجابية ومتوقع أن تكون أكتر إيجابية خلال المرحلة القادمة.

وأبان أن الدول الأخرى والتي لم يتم فيها التحصين بالسرعات المطلوبة تواجه بعض الصعوبات خاصة مع مستجدات جديدة مرتبطة بالمتحورات، مشيرًا إلى أن المملكة تميزت بإعطاء جرعات بمستويات عالية.قال متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي أن 99% ممن هم في الحالات الحرجة في المملكة لم يستكملوا التحصين، مشيرًا إلى أن الجائحة الآن تعتبر جائحة غير المحصنين.

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