وظائف هندسية شاغرة في جامعة كاوست

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ترجمة البحوث/ البرمجيات: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر).

– أخصائي ترجمة الأبحاث/ دورة الحياة: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الهندسة.

– أخصائي ترجمة البحوث/ الأنظمة المضمنة: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الكمبيوتر).

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)