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توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مع نشاط للرياح السطحية على 5 مناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مع نشاط للرياح السطحية على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزئين الجنوبي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط،.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج .

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