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بمشاركة 3 وزارات.. تعرّف على أبرز القضايا التي سيناقشها مؤتمر «الصحة» اليوم

بمشاركة 3 وزارات.. تعرّف على أبرز القضايا التي سيناقشها مؤتمر «الصحة» اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة المتحدثين الرسميين ، المشاركين في مؤتمر وزارة الصحة الأسبوعي، اليوم الأحد، حول آخر مستجدات فيروس كورونا .

وأكدت الوزارة أن المؤتمر سوف يضم 3 متحدثين لثلاث وزارات؛ وهم متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي ومتحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري ومتحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية، والمؤشرات الوبائية، وآخر مستجدات لقاح كورونا.

وتتناول المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، مستجدات تحصين طلبة التعليم العام ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر، بجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الأسر ومؤسسات المجتمع لرفع الوعي بأهمية التحصين.

كما يشارك في المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، الذي يتناول استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، ومتابعة تطبيق قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية.

 

 

 

 

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