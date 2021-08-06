«توكلنا» يوضح الإجراءات المطلوب اتباعها بعد انتهاء الحجر المنزلي والمؤسسي

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أوضح “تطبيق توكلنا” الإجراءات المطلوبة اتباعها بعد انتهاء الحجر المنزلي والمؤسسي للقادم من السفر، ومتى يعد الشخص محصنًا.

وبشأن الإجراءات المطلوبة في الحجر المنزلي، قال “توكلنا”، في رده على أبرز التساؤلات على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن القادم من الخارج، عليه أن يحمل التطبيق أثناء الحجر المنزلي، وألا يسجل خروج منه، وأن يتصل بالإنترنت، وأن يفعّل خاصية الموقع الجغرافي، وأن يكون موجودا داخل السكن المحدد في توكلنا، وألا يغادر إلا بعد انتهاء الحجر المنزلي وتغير الحالة إلى (لم تثبت إصابته – باللون الأخضر).

أما عن الإجراءات المطلوبة بعد انتهاء الحجز المنزلي (اللون الأزرق)، فقال «توكلنا»، إن المواطن أو المقيم (التابع لمواطن) القادم من سفر (اللون الأزرق) عند إتمامه متطلبات الحجر المنزلي وإكمال 7 أيام، يقوم بعمل فحص كورونا (لمن عمره 7 سنوات فأكثر).

وأشار إلى أنه بعد ظهور نتيجة فحص سلبية وتحول الحالة الصحية لديه إلى (لم تثبت إصابته- اللون الأخضر) يمكنه الخروج وممارسة الحياة الطبيعية.

وبشأن الإجراءات المطلوبة بعد انتهاء الحجر المؤسسي (اللون البنفسجي)، قال «توكلنا»، إن المقيم أو الزائر القادم من السفر (اللون البنفسجي) حال إتمامه متطلبات الحجر وإكمال المدة المطلوبة وعمل الفحوصات اللازمة وظهور نتيجة فحص سلبية (لمن عمره 7 سنوات فأكثر) وتحول الحالة إلى (لم تثبت إصابته – اللون الأخضر) يمكنه الخروج وممارسة الحياة الطبيعية.

وحول متى يعد الشخص محصنًا، أكد التطبيق أن «المحصن هو من يظهر لديه في الحالة الصحية (اللون الأخضر الغامق) مع محصن أو محصن متعافي أو محصن جرعة أولى.

وحول المطلوب عمله لتابع أقل من 7 سنوات قادم من سفر، قال «توكلنا»، إن القادم من السفر وعمره أقل من 7 سنوات، يلزمه أن يحدد مكان السكن في توكلنا خلال 8 ساعات من وصوله، وأن يطبق الحجر المنزلي مدة 7 أيام، مشيرًا إلى أنه لا يلزمه إجراء فحص.