السفارة في الصين تحذر المواطنين من ظهور بؤر جديدة لكورونا

تواصل – فريق التحرير:

حذرت سفارة المملكة في الصين، اليوم الجمعة، المواطنين من ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت السفارة في الصين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات الصحية اللازمة.

وأضافت أن السلطات الصينية أصدرت تحذيرات بشأن ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا “كوفيد-١٩” في عدد من المناطق والمدن الصينية.