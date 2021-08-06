الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

السفارة في الصين تحذر المواطنين من ظهور بؤر جديدة لكورونا

السفارة في الصين تحذر المواطنين من ظهور بؤر جديدة لكورونا
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت سفارة المملكة في الصين، اليوم الجمعة، المواطنين من ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت السفارة في الصين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات الصحية اللازمة.

وأضافت أن السلطات الصينية أصدرت تحذيرات بشأن ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا “كوفيد-١٩” في عدد من المناطق والمدن الصينية.

مواد ذات صلة

توضيح مهم من سفارة المملكة في الفلبين للمواطنين

توضيح مهم من سفارة المملكة في الفلبين للمواطنين

سفارة المملكة في بنجلاديش تستقبل طلبات التأشير للعمالة المنزلية بدءاً من الأحد المقبل

سفارة المملكة في بنجلاديش تستقبل طلبات التأشير للعمالة المنزلية بدءاً من الأحد المقبل

«كورونا» يعود إلى الصين.. تسجيل 90 إصابة جديدة وفرض إغلاق على ملايين السكان

«كورونا» يعود إلى الصين.. تسجيل 90 إصابة جديدة وفرض إغلاق على ملايين السكان

بالصور.. وصول ثالث طائرة إغاثية من المملكة لماليزيا للإسهام في مواجهة جائحة كورونا

بالصور.. وصول ثالث طائرة إغاثية من المملكة لماليزيا للإسهام في مواجهة جائحة كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>