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«شرطة مكة» تطيح بمواطن وإفريقي امتهنا الاحتيال على كبار السن أمام «الصرافات»

«شرطة مكة» تطيح بمواطن وإفريقي امتهنا الاحتيال على كبار السن أمام «الصرافات»
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الغينية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم، تمثلت في الاحتيال على كبار السن.

وأوضح أن جرائم المتهمين تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم بعد معرفة أرقامها السرية.

وأضاف أن إجمالي ما تم سحبه بلغ 66 ألف ريال، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

 

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