«الأحوال المدنية» توضح مزايا خدمة التعريف الإلكتروني

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مزايا خدمة التعريف الإلكتروني، حيث تمكن الخدمة أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب الأحوال المدنية.

وأشارت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن من مزايا خدمة التعريف الإلكتروني ما يلي:

• توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف بهم في مكاتبنا.

• تساعد الخدمة في القضاء على تأخير إصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى.

• الخدمة تغني عن استخدام الورق.