لماذا يستخدم «الزئبق» في قياس درجة حرارة الطقس؟.. «الزعاق» يوضح

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كشف خبير الفلك ، الدكتور خالد الزعاق، علاقة عنصر الزئبق بقياس درجات الحرارة والضغط في حالة الطقس.

وأوضح الزعاق في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” أن معدن الزئبق هو سائل لا يمكن الإمساك به، ولونه فضي يميل إلى الأزرق ، مشيراًإلى أن العلماء استخدموا الزئبق في قياس درجة الحرارة والضغط لدقة الزئبق وحساسيته.

وأكد الزعاق أن الزئبق هو العنصر الأدق في القياس بالنسبة للطقس أيضاً، لأنه عنصر طبيعي ويحاكي الطبيعة، لافتًا إلى أن الطقس كجسد الإنسان له ضغط ورطوبة وحرارة، وترتكز التنبؤات المستقبلية للطقس على هذه العناصر الثلاثة.

وبين أنه إذا ارتفعت درجة الحرارة وانخفض الضغط وتحركت الرياح، يأتي “المنخفض الجوي”، وهو حالة من عدم الاستقرار، أما ارتفاع الضغط الجوي ففيه حالة من الاستقرار في الطقس.