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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة

مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن توفر وظائف تقنية لذوي الخبرة بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف المتاحة:

1- رئيس قسم عمليات أمن المعلومات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).

2- رئيس قسم الحلول الإلكترونية:
– درجة البكالوريوس في (هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من  اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/12/25هـ الموافق 2021/08/04م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: jobs@cchi.gov.sa، مع (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد).

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