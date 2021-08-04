من بينها كحل يصيب بـ«العمى».. «التجارة» تضبط متجر كماليات يبيع منتجات منتهية الصلاحية بالرياض

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نشرت قناة “الإخبارية ” مقطع فيديو يظهر لحظة ضبط مراقبي وزارة التجارة متجر “كماليات” نسائي يبيع منتجات مقلدة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية في مدينة الرياض.

وأكد المشرف الميداني لفريق وزارة التجارة، محمد الشهري، لقناة “الإخبارية”، أنه بعد مداهمة الموقع المخالف وُجد أن كل البضاعة المضبوطة بالموقع منتهية الصلاحية.

ورصد “الشهري” إحدى المنتجات المضبوطة وهي “كحل” للعين، لافًتا إلى أن هذا المنتج عليه تعميم، لأن به نسبة رصاص عالية تسبب تسمماً للعين.

واعترف أحد العمال المخالفين بالمحل بأن جميع البضاعة الموجودة منتهية الصلاحية، حيث من بينها منتجات انتهت صلاحيتها منذ العام الماضي 2020 وأخرى انتهت منذ شهر فبراير من العام الجاري.

وقال استشاري جراحات التجميل الدكتور محمد القحطاني، إن المستهلك إذا كان لديه حساسية من نفس المنتج المبيع قد يصاب بحساسية مفرطة ويضطر للدخول في العناية المركزة، محذرًا أيضا من طريقة التخزين الخاطئة للمنتجات.