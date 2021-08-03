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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شاهد.. هطول أمطار غزيرة على «الطائف»

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على «الطائف»
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

 وأوضح المقطع هطول الأمطار على إحدى الطرق بالطائف مما أجبر قائدى المركبات على السير بحذر خشية الانزلاق.

 وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض .

 

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