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وظائف شاغرة لدى هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»

وظائف شاغرة لدى هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول المخاطر الإستراتيجية.

– محلل الأداء المؤسسي.

– محلل المعلومات الفنية.

– محلل أبحاث ودراسات ضريبية.

– أخصائي اقتصادي.

– محلل رئيسي الأداء المؤسسي.

– مدير المخاطر الإستراتيجية.

– مدقق مساعد.

– مدير حسابات أول.

– محلل بيانات رئيسي.

– مدير بحوث النمذجة والامتثال.

– باحث قانوني مساعد.

– محلل مساعد الزكاة وضريبة الدخل.

– محلل نظم معلومات رأس المال البشري.

– مسؤول العلاقات الدولية.

– محقق التهرب الضريبي.

– محقق مساعد التهرب الضريبي.

– محقق التهرب الضريبي رئيسي.

– محقق أول التهرب الضريبي.

– محلل الأداء المؤسسي.

– مدير الحسابات الرئيسي.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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