منع دخول غير المحصنين للمنشآت.. تدابير حازمة لحماية المجتمع (تقرير)

تواصل – فريق التحرير:

بدأ أمس الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021، سريان قرار السماح بدخول المطاعم والمقاهي والأسواق والدوائر والمنشآت الحكومية والمنشآت العامة والخاصة للمحصنين فقط، ومنع غير المحصنين من الدخول ضمن الإجراءات الهادفة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويشمل القرار أيضًا التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام.

• الداخلية تؤكد على تطبيق الاحترازات:

بدورها أكدت وزارة الداخلية أن التحصين شرط دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشدّدت وزارة الداخلية، على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

ويتيح التحديث الجديد من التطبيق 3 حالات للشخص المحصن وهذه الفئات الثلاثة هي التي من المصرح لها التقدم بطلب الحصول على تصريح العمرة وهي كما يلي:

– المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

– المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

– المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

• آلية التعامل مع غير المحصنين

من جهتها أوضحت وزارة الموارد البشرية، أنه إلحاقًا للبيان الصادر من وزارة الداخلية في 25 / 7 / 2021 م بشأن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول المنشآت والحضور إلى مقرات العمل في المنشآت الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وحسب ما رفعت به لجنة متابعة مستجدات فيروس كورونا، فإنه اعتبارًا من 22/12/1442هـ الموافق 01/08/2021م، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح آلية التعامل مع غير المحصنين ستكون على النحو الآتي:

آلية التعامل مع غير المحَصنين بالقطاع العام ستكون على النحو الآتي:

أولاً: اعتباراً من يوم الأحد 22/ 12 / 1442هـ الموافق 01 /08 /2021م: على كافة الجهات الحكومية اشتراط التحصين – المعتمد من وزارة الصحة – لدخول الموظفين/العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر الجهة، وفق ما يَظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيدٍ لحالة التحصين.

ثانياً: للجهة الحكومية التدرج في التعامل مع الموظف/العامل غير المحَصن بالطرق الآتية:

1- توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل (مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة، والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

2- اعتبارا من يوم الاثنين 1 /1 /1443هـ الموافق 09/ 08/ 2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد يمنح أياً من الإجازات المستحقة وفقاً لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاماً.

3- إذا استنفذ رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها؛ يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة على الموظف/العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً.

آلية التعامل مع غير المحَصنين في القطاعين الخاص وغير الربحي ستكون على النحو الآتي:

أولاً: اعتباراً من يوم الأحد 22/ 12 / 1442هـ الموافق 01 /08 /2021م: على كافة المنشآت في القطاعين الخاص وغير الربحي اشتراط التحصين – المعتمد من وزارة الصحة – لدخول العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر المنشأة، وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيدٍ لحالة التحصين.

ثانياً: لصاحب العمل التدرج في التعامل مع العامل غير المحَصن بالطرق الآتية:

1- توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل.

2- اعتبارا من يوم الاثنين 1 /1 /1443هـ الموافق 09/ 08/ 2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد ؛ فيتفق صاحب العمل مع العامل على منحه إجازة تحتسب من رصيد إجازاته السنوية المستحقة.

3- في حال استنفاد رصيد إجازات العامل السنوية المستحقة؛ فيمنح العامل إجازة بدون أجر، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة هذه الإجازة فيما زاد عن عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ثالثاً: لصاحب العمل في حال عدم الاتفاق مع العامل على الإجراءات الواردة في الفقرة (ثانياً)، التعامل مع الآثار المترتبة على العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً.

رابعاً: على صاحب العمل إبلاغ العامل بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.

لا تسري الأحكام الواردة أعلاه على أي من الحالات المستثناة من أخذ اللقاح وذلك وفقاً لما يظهر في تطبيق (توكلنا ).

• الفحص الدوري يشترط حالة محصن

بدورها أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، اشتراط ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا” للدخول إلى محطات الفحص.

ويأتي هذا القرار التزاماً بما أكدت وزارة الداخلية بشأن بدء تطبيق إلزامية التحصين المُعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس “كورونا”؛ لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات في المملكة.

• شروط استخدام سيارات التأجير والنقل العام

هذا وشددت الهيئة العامة للنقل على أن ظهور حالة محصن عبر تطبيق توكلنا ستكون شرطًا أساسيًّا لاستخدام وسائل النقل العام ابتداءً من غدٍ الأحد 22/ 12/ 1442هـ الموافق 1/ 8/ 2021م.

ويشمل ذلك أيضًا “القطارات، وسيارات التأجير، وسيارات الأجرة، وسيارات نقل الركاب العاملة مع التطبيقات، وحافلات نقل الركاب داخل المملكة وإلى خارجها، والعبارات بين جازان وجزيرة فرسان”.

يذكر أنه اعتبارًا من الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م، بدأ سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام.

• سريان اشتراط التحصين:

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أكدت في وقت سابق أنه ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت الوزارة، أن التحصين سيكون شرطًا لدخول المراكز التجارية والمولات ومحال تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام.

بدورها أكدت وزارة الداخلية أن التحصين شرط دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.