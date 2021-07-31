متحدث التجارة: السماح بدخول المطاعم والمقاهي والأسواق لهذه الفئات فقط

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه سيتم بدءًا من اليوم الأحد، السماح بدخول المطاعم والمقاهي والأسواق ومنافذ البيع للمحصنين.

وقال عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه يشترط أن يكون المتسوق:

– محصن جرعتين.

– جرعة واحدة.

– أو محصن متعافٍ حسب الحالة في “توكلنا”، ويستثنى غير الملزمين باللقاح عمريًّا أو صحيًّا كما أوضحته وزارة الصحة.

ومن المقرر أن يبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م، سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام.