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«الصحة» تنصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية من متحورات كورونا

«الصحة» تنصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية من متحورات كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت الصحة بأخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس، وأهابت بالجميع إلى المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 26 مليونًا و745 ألفًا و138 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1146) حالة مؤكدة وتعافي(1086) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11404) حالات منها (1377) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (525730) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (506089) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (11)حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8237) حالة .

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