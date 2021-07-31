مشروع «نيوم» يعلن عن وظائف شاغرة للعمل بمجال المحاسبة

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أعلن مشروع نيوم عبر حسابه الرسمي بموقع خدمات التوظيف (LinkedIn) عن توفر وظائف للعمل في الشركة بمدينة تبوك، وذلك حسب التفاصيل التالية:
المهارات والخبرات:
- 3 سنوات أو أكثر من خبرة في نفس المجال .
- يجب أن تتمتع بالخبرة في العمل مع مبادئ المحاسبة وبرامج المحاسبة المقبولة عمومًا بخبرة كبيرة في نظام ERP AP.
- مهارة عالية في التعامل مع البيانات المالية والرقمية.
- مهارة عالية في استخدام Excel / PowerPoint.
- يتمتع بمهارات عالية في استخدام برنامج MS Word ويجب أن يكون كاتبًا جيدًا للغاية من أجل التعامل مع الاحتياجات الإدارية العرضية للقسم والتي قد تشمل الترجمة.
- مهارات لفظية ممتازة.
- عادات العمل الممتازة ومنها الاستعداد للعمل بالساعات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة.
- القدرة على العمل تحت الضغط.
طريقة التقديم :
وأوضح مشروع نيوم أنه يمكن التقديم على الوظائف عن طريق موقع ™LinkedIn من خلال الرابط التالياضغط هنا