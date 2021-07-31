مشروع «نيوم» يعلن عن وظائف شاغرة للعمل بمجال المحاسبة

أعلن مشروع نيوم عبر حسابه الرسمي بموقع خدمات التوظيف (LinkedIn) عن توفر وظائف للعمل في الشركة بمدينة تبوك، وذلك حسب التفاصيل التالية:

المهارات والخبرات:

3 سنوات أو أكثر من خبرة في نفس المجال .

يجب أن تتمتع بالخبرة في العمل مع مبادئ المحاسبة وبرامج المحاسبة المقبولة عمومًا بخبرة كبيرة في نظام ERP AP.

مهارة عالية في التعامل مع البيانات المالية والرقمية.

مهارة عالية في استخدام Excel / PowerPoint.

يتمتع بمهارات عالية في استخدام برنامج MS Word ويجب أن يكون كاتبًا جيدًا للغاية من أجل التعامل مع الاحتياجات الإدارية العرضية للقسم والتي قد تشمل الترجمة.

مهارات لفظية ممتازة.

عادات العمل الممتازة ومنها الاستعداد للعمل بالساعات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة.

القدرة على العمل تحت الضغط.

طريقة التقديم :

وأوضح مشروع نيوم أنه يمكن التقديم على الوظائف عن طريق موقع ™LinkedIn من خلال الرابط التالياضغط هنا