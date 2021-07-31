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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مشروع «نيوم» يعلن عن وظائف شاغرة للعمل بمجال المحاسبة

مشروع «نيوم» يعلن عن وظائف شاغرة للعمل بمجال المحاسبة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مشروع نيوم عبر حسابه الرسمي بموقع خدمات التوظيف (LinkedIn) عن توفر وظائف للعمل في الشركة بمدينة تبوك، وذلك حسب التفاصيل التالية:

المهارات والخبرات:

  • 3 سنوات أو أكثر من خبرة في نفس المجال .
  • يجب أن تتمتع بالخبرة في العمل مع مبادئ المحاسبة وبرامج المحاسبة المقبولة عمومًا بخبرة كبيرة في نظام ERP AP.
  • مهارة عالية في التعامل مع البيانات المالية والرقمية.
  • مهارة عالية في استخدام Excel / PowerPoint.
  • يتمتع بمهارات عالية في استخدام برنامج MS Word ويجب أن يكون كاتبًا جيدًا للغاية من أجل التعامل مع الاحتياجات الإدارية العرضية للقسم والتي قد تشمل الترجمة.
  • مهارات لفظية ممتازة.
  • عادات العمل الممتازة ومنها الاستعداد للعمل بالساعات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة.
  • القدرة على العمل تحت الضغط.

طريقة التقديم :

وأوضح مشروع نيوم أنه يمكن التقديم على الوظائف عن طريق موقع ™LinkedIn من خلال الرابط التالياضغط هنا

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