الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنبيه من «التجارة» بشأن دخول الأسواق والمراكز التجارية

تنبيه من «التجارة» بشأن دخول الأسواق والمراكز التجارية
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التجارة تنبيهاً مهماً بشأن دخول الأسواق والمراكز التجارية بدءاً من الأول من أغسطس المقبل.

وأوضحت “التجارة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه سعيًا لسلامة المجتمع وصحة أفراده، يشترط ظهور حالة “محصن” في تطبيق (توكلنا) لدخول الأسواق والمراكز التجارية وفروع الوزارة اعتبارًا من الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م.

ويشترط أن يكون المتسوق (محصن جرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو محصن متعافي) حسب الحالة في تطبيق توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة باللقاح عمريًا أو صحيًا.

 

 

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «توكلنا» للمستفيدين بشأن سرية المعلومات الشخصية

تنبيه مهم من «توكلنا» للمستفيدين بشأن سرية المعلومات الشخصية

«التجارة» تستدعي 1536 مكيف سبليت «Class pro» لعدم مطابقته للمواصفات

«التجارة» تستدعي 1536 مكيف سبليت «Class pro» لعدم مطابقته للمواصفات

«التجارة» تستدعي أكثر من 5 آلاف مركبة «هوندا» لخلل في مضخة الوقود

«التجارة» تستدعي أكثر من 5 آلاف مركبة «هوندا» لخلل في مضخة الوقود

بيان عاجل من «توكلنا» بشأن الحالات الصحية المعروضة على منصته

بيان عاجل من «توكلنا» بشأن الحالات الصحية المعروضة على منصته

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>