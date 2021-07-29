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عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة يرتفع لـ26 مليون جرعة

عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة يرتفع لـ26 مليون جرعة
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن وصول عدد جرعات كورونا التي تم التطعيم بها في المملكة إلى 26 مليون جرعة.

وأوضحت الصحة، أن هذه الجرعات تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1289) حالة مؤكدة وتعافي (1299) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11358) حالة منها (1395) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (523397) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (503827) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8212) حالة -رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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