«شرطة حائل»: القبض على مواطنين اعتديا على العاملين بمحطات الوقود

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة حائل من القبض على مواطنين تورطا في الاعتداء على عدد من الأشخاص والعاملين في محطات الوقود .

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار ، أن المواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر ، قاما بالاعتداء على عدد من الأشخاص بمحطات الوقود وتزويد مركبتهما بالوقود والهرب.

وأكد تعمد المواطنين إتلاف بعض المرافق العامة، وجرى ايقافهما و اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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