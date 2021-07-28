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«شرطة حائل»: القبض على مواطنين اعتديا على العاملين بمحطات الوقود

«شرطة حائل»: القبض على مواطنين اعتديا على العاملين بمحطات الوقود
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة حائل من القبض على مواطنين تورطا في الاعتداء على عدد من الأشخاص والعاملين في محطات الوقود .

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار ، أن المواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر ،  قاما بالاعتداء على عدد من الأشخاص بمحطات الوقود وتزويد  مركبتهما بالوقود والهرب.

وأكد تعمد المواطنين إتلاف بعض المرافق العامة، وجرى ايقافهما و اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

https://twitter.com/security_gov/status/1420447171225214978/photo/1

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