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مواطن يروي تفاصيل إنقاذه وافدين سودانييْن ضلا طريقهما في صحراء حائل لمدة يومين

مواطن يروي تفاصيل إنقاذه وافدين سودانييْن ضلا طريقهما في صحراء حائل لمدة يومين
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تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن مصافق الشمري، تفاصيل عثوره على وافدين سودانييْن بعدما ضلا طريقهما في صحراء نفود بحائل لمدة يومين.

وقال “الشمري” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية”: “إنه علم بوجود أشخاص تائهين في نفود ولا يكن يعلم بوجهتهم”.

وأضاف الشمري، أنه اتجه للبحث عن المفقودين شرق وغرب، وقد قطع مسافة 18 كيلومتراً حتى وجد ملابس لهما وكان أحدهما مغمى عليه والآخر لا يستطيع الكلام.

وأوضح المواطن، أنهما كانا يطلبان الماء بالإشارة، حيث قدم لهما العصير والتمر، مبيناً أنهما خرجا من المستشفى وصحتهما جيدة.

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