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«الخارجية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة لدى بنك « ISDB».. رابط التقديم

«الخارجية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة لدى بنك « ISDB».. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

 أعلنت وزارة الخارجية عن توفر 12 وظيفة للسعوديين لدى البنك الإسلامي للتنميةISDB، على أن تبدأ فترة التقديم من 28 يوليو 2021 حتى 12 أغسطس القادم.

 ويأتي ذلك إنفاذا للتوجيهات الكريمة، وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من خلال الوظائف المذكورة في فروع البنك في 4 دول مختلفة.

 وتضمّنت الوظائف المعلن عنها بفرع البنك بالمملكة؛ وظائف أخصائي أول في إدارة البيانات والسياسات والتوعية، ومدير قسم التسويق، وأخصائي مهندس حلول أول، ومدير الرقابة المالية.

 كما شملت وظائف أخصائي تحرير وكاتب إعلانات، وأخصائي أول تسويق وتخطيط اتصالات، وكبير أخصائيين للمحتوى الإبداعي، وأخصائي تسويق رقمي.

 ويتم التقدم على تلك الوظائف مباشرةً من خلال الموقع الإلكتروني“www.isdbcareers.com”، كما يتم تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني“jops@mofa.gov.sa”.

 

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