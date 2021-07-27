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مختص بـ«الموارد البشرية» يوضح وضع الموظفين غير المحصنين (فيديو)

مختص بـ«الموارد البشرية» يوضح وضع الموظفين غير المحصنين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المختص في الموارد البشرية ، محمد القصيّر، وضع الموظفين غير المحصنين داخل المملكة، وذلك بعد تطبيق قرار التحصين الإلزامي في الأول من أغسطس المقبل. 

وأوضح القصيّر، في برنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، أن القرار يمنع دخول الموظفين غير المحصنين لمقرات العمل، ما يُلزم المنشآت بتوفير المختصين والأدوات اللازمة لتطبيق القرار، مشيراً إلى أنه لا يشترط أن يكون المختصون تابعين لوزارة الصحة. 

وأضاف أنه لا يحق للمنشآت معاقبة الموظفين غير الملتزمين بالقرار في الوقت الحالي، حتى تُصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة إيضاحاً بطريقة التعامل مع المخالفين.

 

 

 

 

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