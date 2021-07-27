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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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من الأربعاء إلى الجمعة.. «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار وزخّات البرد على هذه المناطق

من الأربعاء إلى الجمعة.. «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار وزخّات البرد على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، تبدأ من غدا الأربعاء وتنتهي يوم السبت المقبل – بمشيئة الله-.

وأوضح المركز أنه تصحب هذه الحالة زخات من البرد و تيارات هابطة نشطة السرعة، قد تصل الرياح لأكثر من 55كم/س(، و تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

كما توقع المركز أن يستمر تأثير الحالة ، ويصحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، تؤدي إلى جريان السيول على عسير (أبها، خميس مشيط، محايل، المجاردة، رجال المع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، ظهران الجنوب، الحرجة، رساة عبيدة، بيشة، الربك(.

وفى منطقة الباحة (الباحة – بلجرشى ، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه، العقيق(.

وجازان (جازان، بيش، أبو عريش، الطوال، صامطة، فرسان، فيفا ، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو(.

وفي نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة).

 

 

 

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