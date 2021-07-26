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«الصحة» تُذكِّر بعقوبة الاعتداء على الممارس الصحي.. السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال

«الصحة» تُذكِّر بعقوبة الاعتداء على الممارس الصحي.. السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً جريمة يعاقب عليها النظام .

وأشارت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، إلى أن عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي تشمل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

يذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت في قت سابق، عنالقبض على مواطن تلفظ على أطباء أحد المستشفيات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، إثر تلفظه على أطباء في أحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة، مضيفا أنه جرى إيقاف الفاعل، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 

 

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