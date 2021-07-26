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لمستخدمي هواتف «Galaxy S21».. إطلاق أغطية واقية تتمتع بهذه الميزة

لمستخدمي هواتف «Galaxy S21».. إطلاق أغطية واقية تتمتع بهذه الميزة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت شركةMomentالمصنعة لملحقات الهواتف الذكية، سلسلة جديدة من الأغطية الواقية الخاصة بسلسلة”Galaxy S21.

وتتميز هذه الأغطية الواقية بأنها مزودة بـ“دعم مغناطيسي“ يشبه ملحقMagSafeالذي أنتجته شركة ”آبل“ للحوامل الثلاثية أو المخصص للوحات القيادة، وهذا ”الدعم المغناطيسي“ مصنوع من مواد عالية الجودة من ”البولي كربونات“،بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه الأغطية مع العدسة الخاصة بشركةMoment، ما يسمح لمستخدميGalaxy S21بتوسيع قدرات الكاميرا الخاصة بهم.

 وتتميز الأغطية الواقية أيضا بتصميم نحيف وناعم الملمس، كما أنه مبطن بألياف دقيقة من الداخل.

 وأشارت الشركة المصنعة إلى أنها تقوم بتحسين أداء 5G MM-Waveالموجود في أجهزةGalaxy S21وGalaxy S21 +مع جميع عدسات”M-Series“التي تبيعها الشركة، إلا أن جهازGalaxy S21 Ultraيقتصر على عدسة ”الأنمورفك“ التي تعطي صورة سينمائية فريدة مع العدسة المقربة مقاس 58 مم.

 ويمكن أيضا توصيل عدساتM-Series MacroوWideوFisheyeبطرازUltra، إلا أنها ستخلق تأثير نقوش الصورة النصفية نظرًا لكون وحدة الكاميرا فيUltraأوسع من المعتاد.

 وكانت شركة ”سامسونج“ قد كشفت النقاب عن سلسلةGalaxy S21، وبدأت تتلقى الطلبات المسبقة الخاصة بها في 15 يناير الماضي، وشحنت الأجهزة إلى معظم دول العالم في 29 يناير.

 وحققت سلسلةGalaxy S21مبيعات قياسية، وتم بيع العديد من الوحدات في أغلب دول العالم وتحديدا في كوريا الجنوبية، إذ وصلت مبيعات هذه السلسلة إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أعوام، بعد أربعة أسابيع من إطلاقها.

 

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