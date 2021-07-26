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«الصحة»: تسجيل أكثر من 25 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة

«الصحة»: تسجيل أكثر من 25 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء الاثنين، أنه تم تسجيل أكثر من (25,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

⁧وشددت وزارة الصحة، على أهمية تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وقالت “خذ الخطوة..⁩ خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة⁩ عن تسجيل (1252) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله.

وتابعت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (1299) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (500,428) حالة ولله الحمد.

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