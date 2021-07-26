«الصحة»: تسجيل أكثر من 25 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، مساء الاثنين، أنه تم تسجيل أكثر من (25,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
وشددت وزارة الصحة، على أهمية تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وقالت “خذ الخطوة.. خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1252) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله.
وتابعت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (1299) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (500,428) حالة ولله الحمد.
بفضل الله أكثر من (25,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.
https://t.co/BnAPh0VtZRpic.twitter.com/U8j70DRUZ0
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)July 26, 2021