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«المسند» يتوقع ارتفاع درجات الحرارة بمختلف المناطق

«المسند» يتوقع ارتفاع درجات الحرارة بمختلف المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، أن ترتفع درجة الحرارة من اليوم الأحد، بشكل محسوس في كل مناطق المملكة عدا المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار “المسند” إلى أن درجات الحرارة قد تتراجع قبيل نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن أشد المناطق حراً ستكون في الشرق، ثم الوسط، ثم المدينة المنورة.

وأوضح أن درجة الحرارة الصغرى فجر اليوم في المملكة سجلتها أبها بـ17.5 درجة مئوية تليها خميس مشيط ثم طريف، فيما سجلت درجة الحرارة الكبرى ليوم أمس في القيصومة بـ47 درجة تليها الأحساء.

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