بلغ وزنه 400 كجم.. طائرة خاصة لنقل مواطن يعاني من السمنة المفرطة إلى الرياض لتلقي العلاج (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت قناة ” الإخبارية ” عن نقل المواطن المصاب بالسمنة المفرطة منصور الشراري للعلاج في مدينة الرياض، وذلك عقب مناشدته قبيل عيد الأضحى بسرعة ‏علاجه بعد معاناة دامت طويلًا مع السمنة المفرطة،حيث يبلغ وزن “الشرارى” حوالي 400 كجم.‏

وأكد مدير إدارة الرعاية المنزلية بصحة القريات، مجدالله ‏الشراري، أن حكومة ‏خادم الحرمين الشريفين وفرت طائرة خاصة لنقل الشراري إلى ‏مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض بناء على رغبته لبدء ‏مرحلة العلاج.

وكان منصور الشراري قد أوضح في وقت سابق، أنه كانت له محاولات ‏لخسارة الوزن، إذ ذهب إلى أحد مستشفيات الرياض لإجراء ‏عملية “تكميم” للمعدة، إلا أنه فوجئ بسؤال عما إذا كان معه ‏مرافق من عدمه، وعندما سألهم عن السبب، قالوا حتى يحمل ‏الجثة حال توفي، فقرر العودة مجددًا إلى القريات‎

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