بلغ وزنه 400 كجم.. طائرة خاصة لنقل مواطن يعاني من السمنة المفرطة إلى الرياض لتلقي العلاج (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
كشفت قناة ” الإخبارية ” عن نقل المواطن المصاب بالسمنة المفرطة منصور الشراري للعلاج في مدينة الرياض، وذلك عقب مناشدته قبيل عيد الأضحى بسرعة علاجه بعد معاناة دامت طويلًا مع السمنة المفرطة،حيث يبلغ وزن “الشرارى” حوالي 400 كجم.
وأكد مدير إدارة الرعاية المنزلية بصحة القريات، مجدالله الشراري، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت طائرة خاصة لنقل الشراري إلى مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض بناء على رغبته لبدء مرحلة العلاج.
وكان منصور الشراري قد أوضح في وقت سابق، أنه كانت له محاولات لخسارة الوزن، إذ ذهب إلى أحد مستشفيات الرياض لإجراء عملية “تكميم” للمعدة، إلا أنه فوجئ بسؤال عما إذا كان معه مرافق من عدمه، وعندما سألهم عن السبب، قالوا حتى يحمل الجثة حال توفي، فقرر العودة مجددًا إلى القريات
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