شاهد.. جريان سيول شعيب غيهب جنوب الرياض

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أظهر مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة جريان سيول شعيب غيهب بمحافظة الأفلاج جنوب الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة ومنطقة الرياض يمتد حتى منطقتي شروره ونجران.

وتشمل الحالة الجوية نشاط الرياح السطحية مع شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.

في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

وتبقي الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الجنوبية منها ومرتفعات مكة المكرمة.