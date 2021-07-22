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«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، وتشمل الحالة (الأفلاج، الحريق، الخرج، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، القويعية ، المزاحمية ، حوطة بني تميم).

وأضاف المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الحالة الجوية على منطقة الرياض من المتوقع أن تستمر حتى الساعة 1 صباح يوم الجمعة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على شمال المملكة ومنطقة الرياض يمتد حتى منطقتي شروره ونجران.

وتشمل الحالة الجوية نشاط الرياح السطحية مع شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.

في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

وتبقي الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الجنوبية منها ومرتفعات مكة المكرمة .

 

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