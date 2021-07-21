«حالة تروية».. أمطار غزيرة على جازان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على جازان ضمن حالة “تروية” التي تشهدها العديد من المناطق على مستوى المملكة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس بمشيئة الله، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

فيما يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وتشمل التوقعات فرصة تكون السحب الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والاجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق غرب وجنوب غرب المملكة تشمل الطريق الساحلية على طول البحر الأحمر وأجزاء من شمال المملكة.