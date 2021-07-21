في أحد الشعاب.. العثور على مفقود «شفا الطائف» متوفى (فيديو)

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عثرت الجهات المعنية بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ على مفقود شفا الطائف عبدالعزيز التويجري متوفياً في أحد شعاب اودية الشفا بمحافظة الطائف، بعد بحث دام 5 أيام.

وكانت الجهات المختصة بمحافظة الطائف، قد أعلنت، بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ مهام البحث عن مفقود الشفا “عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالله التويجري”، البالغ من العمر 75 عاماً، بعد العثور عليه متوفى وفاةً طبيعية بالقُرب من أحد المنتجعات في منطقة الشفا السياحية.

وكان التويجري قد غادر صباح يوم السبت الماضي مقر الإقامة في الشفا بالطائف، قبل خمسة أيام وعثر عليه اليوم متوفيا، رحمه الله.

يأتي ذلك فيما قدمت الجهات المختصة وجمعية ساعد للبحث والإنقاذ تعازيها لأسرة الفقيد وذويه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويُلهمهم الصبر والسلوان.